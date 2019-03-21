Dha Dış - Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı

– Hindistan
'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.
Hindistan televizyon kanalı ND TV
'de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Polislerin görüntüsü
-Olayın meydana geldiği bölgeden görüntüler
Hindistan, Güncel
Kaynak: DHA