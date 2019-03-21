21 Mart 2019, 10:09
»»

Dha Dış - Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Dha Dış - Keşmir

– Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan televizyon kanalı ND TV'de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Polislerin görüntüsü

-Olayın meydana geldiği bölgeden görüntüler Hindistan, Güncel
Kaynak: DHA