07 Mart 2019, 10:31
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Dha Dış - Keşmir'de Patlama: 18 Yaralı

Dha Dış - Keşmir

– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.

Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18  kişi yaralandı.

Hint televizyon kanalı ND TV'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler Hindistan, Pakistan, Güncel
Kaynak: DHA