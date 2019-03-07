Dha Dış - Keşmir'de Patlama: 18 Yaralı

– Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
Hint televizyon kanalı ND TV
'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Hindistan, Pakistan, Güncel
Kaynak: DHA