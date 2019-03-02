Dha Dış - Keşmir'de Sınır Hattında Çatışma: 7 Ölü

Kaynak: DHA

– Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki kontrol hattında yaşanan çatışmada 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının da yaralandığı bildirildi.Pakistan ordu sözcülüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Keşmir sınır hattında bulunan Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde Hint askerlerinin ağır silahlarla sivillere ateş açması sonucu 2'si asker olmak üzere toplamda 4 Pakistanlının hayatını kaybettiği ve 2 sivilin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Hint askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan sivillerin de Kotli bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Hint yetkililer ise Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim, 14 Şubat'ta gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası, Hindistan'ın saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmasıyla başlamıştı.