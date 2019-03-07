07 Mart 2019, 17:46
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Dha Dış ? Keşmir'deki Saldırı 1 Ölü, 30 Yaralı

Dha DIŞ ? Keşmir'deki saldırı: 1 ölü, 30 yaralıKeşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği;

Dha DIŞ ? Keşmir'deki saldırı: 1 ölü, 30 yaralı

Keşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği; 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de yaralı olarak tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı. Pakistan, DHA, Güncel
Kaynak: DHA