Dha Dış ? Keşmir'deki Saldırı 1 Ölü, 30 Yaralı

Dha DIŞ ? Keşmir'deki saldırı: 1 ölü, 30 yaralı
Keşmir (DHA
) ? Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği; 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de yaralı olarak tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.
Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.
Pakistan, DHA, Güncel
Kaynak: DHA