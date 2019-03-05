Dha Dış - Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın Çıktı (2) - Ek Bilgi

Kaynak: DHA

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni ile ilgli polis ve itfaiye ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor. Üniversite bünyesinde derslerin devam ettiği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangından görüntüler(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) - Geldi