14.06.2019 09:40
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Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas'ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra'yı Memi Gölü'nde bulan dalgıç ile ekipler arasındaki konuşmalar, Rum kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu.

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius'in bulunduğu anda yaşananlar Kıbrıs'ta büyük üzüntüye neden oldu. Metaksas, 2 çocuk ve 5 kadını öldürmüştü.

Son kurban Sierra'yı Memi gölünde bulan dalgıç ile ekipler arasındaki konuşmalar, Rum kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu.

Sierra'yı tuğlalarla bağlanmış şekilde gölün dibinde bulan dalgıç Pambos, telsizden şefi Edward'a, "Bir mum yak" diye sesleniyor.

Kucağında tuğla parçası ile sahile doğru gelen Pambos ile şef Edward arasında şu diyalog geçiyor;

Dalgıç Pambos: Edward.

Şef Edward: Efendim Pambos

Dalgıç Pambos: Bir mum yak!

Şef Edward: Tabi ki ahbap, neden ki?

Dalgıç Pambos: Çocuk, Sierra için! Edward onu kollarımda tutuyorum. Onu şu an tutuyorum!

Şef Edward: Söyleyecek sözüm yok!

Bu arada Rum polisindeki gözaltı süresi devam eden Metaksas, Sierra'yı annesi Mary Rose ile birlikte boğduğunu itiraf etti.

BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİLER

Bu arada Metaksas'ın kurbanlarından 36 yaşındaki Livia Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena dün Rum tarafında Lefkoşa'ya bağlı Arediou köyünde toprağa verildi. Kurbanların cenaze törenine katılan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis tabutların başında bekledi.

BAVULLA ÇIKARILMIŞTI

Metaksas tarafından öldürülen 7 kişiden biri olan, 29 yaşındaki Maricar Valtez'e ait ceset de 'Kırmızı Göl'de bulunan bavulun içerisinde çürümüş olarak bulunmuştu. Valtez'in cesedi de bavulla sahile çıkarılmıştı.

Rum polisi, olayı vahşet olarak değerlendirmişti.

Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog
Kaynak: DHA
Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

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