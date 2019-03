Dha Dış - KKTC'de 'Sokak Kütüphaneleri' Projesi Başlatıldı

Kaynak: DHA

Dha DIŞ - KKTC 'de 'sokak kütüphaneleri' projesi başlatıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA ( DHA )- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Türk Belediyesi ( LTB ) şehrin önemli 7 noktasına 'Kitap Paylaşım Noktası' kurarak, kütüphaneler projesi başlattı.LTB'nin, Kütüphaneciler Derneği ile başlattığı proje ile halkın kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amaçlanıyor.Kütüphanelerde yer alacak kitaplar, LTB ve Kütüphaneciler Derneği tarafından onaylandıktan sonra raflara konulacak. Lefkoşa'da başlatılan sokak kütüphaneciliği projesi daha sonra tüm ilçelere taşınacak.Kitap noktalarıyla ilgili tanıtım Lefkoşa'nın en popüler bölgesi Kumarcılar Hanı'nda yapıldı. Tanıtıma LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı , Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan, LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz ve yetkililer katıldı.'İSTEYEN ALIP EVİNE GÖTÜREBİLİR'Tanıtım sonrasında DHA'ya açıklama yapan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Kütüphaneciler Derneği ile gerçekleştirdiği proje ile insanlarımız, özgürce kitapları alıp okuyup, isterse yerine koyabilir, isterse evine götürebilir, isterse de başka kitapla takas edebilir. İki farklı bir projeden oluşuyor bu. Bir tanesi yetişkinler için kitaplık diğeri ise engelliler ve çocuklar için. Böylece ülkemizde yeniden kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz dedi.Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan da, Belediyemizin kitapları, kütüphaneleri sokaklara taşımalarından son derece mutluyuz. Çok modern ve çağdaş bir hizmet oldu şeklinde konuştu. LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz de, Bizler gururluyuz. Paylaşmak güzeldir. Bizler her rengi her kitabı her yaştaki insanlarımıza paylaşmaktan gururluyuz diye konuştu.Bölgede kitapları okuyanlar da 'Kitap Paylaşım Noktaları'ndan memnun olduklarını söyledi.