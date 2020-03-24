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DHA DIŞ KKTCde 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyorSefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı.

24.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Gözlem altında tuttuğumuz Alman misafirlerimizi ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi.
KKTC'de 14 gün önce bir Alman vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine Almanların bulunduğu 3 otel karantina altına alındı. Almanya da vatandaşlarının 14 günlük süreden sonra ülkelerine gönderilmesini istedi. 840 Alman, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün ülkelerine gönderilmeye başlandı.
TATAR: ALMAN TURİSTLER SAĞ SALİM ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR
Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi. Tatar, "Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yalnızca Alman turistlerin değil, ülkedeki tüm turistlerin bugün ayrılacağını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
DHA DIŞ KKTCde 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

Kaynak: DHA

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DHA DIŞ KKTCde 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor
Etiketler : Kıbrıs, DHA, Güncel

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