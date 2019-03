Dha Dış - Köln'de Başarılı Türk Öğrenciler Ödüllendirildi

Kaynak: DHA

– Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, konsolosluk bölgelerindeki başarılı Türk kökenli öğrencileri ödüllendirdi.Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği adına Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen törende, 'Gymnasium' seviyesindeki lise öğrenimine ilgiyi teşvik etmesi ve başarılı Türk öğrenciler ile velilerinin örnek olması amacıyla liseyi iyi not ortalamasıyla bitiren başarılı Türk öğrencilerine sertifika takdim edildi, elektronik cihazlar hediye edildi.Liseyi en yüksek puan olan 1.0 ile bitiren Merve Pamuk ve 1.4 notla bitiren Sefa Pamuk adlı ikiz kardeşler ödüllerini başkonsolos Erciyes'in elinden aldı. Bir diğer ödülü ise 1.4 not ortalamasıyla Hasan Aslan aldı. Ödül töreninde Türk kökenli öğrencilerin aileleri ve Köln Eğitim ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer hazır bulundu.Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Berlin Büyükelçiliği ve Vestel şirketinin katkılarıyla başarılı öğrencileri desteklediklerini ifade ederek başarıyı yakalayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.Köln Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Nisan ayı içerisinde düzenlenecek eğitim fuarında, Türk kökenli öğrencilerin Türkiye'deki büyük işletmelerde istihdamıyla alakalı bilgiler verdi.İKİZLERİN ANNESİ: VERDİĞİM EMEĞİN ÜRÜNÜNÜ GÖRDÜMSertifikalarını alan başarılı ikiz öğrencilerin annesi Necla Pamuk, "Bu duygu, gurur verici çok sevindirici, vermiş olduğum emeğin ürününü gördüm" dedi. Anne Pamuk ailelere "çocuklarınızla arkadaş olun" tavsiyesinde bulundu. 1.0 derece not ortalamasıyla lise öğrenimi bitiren Merve Pamuk yükseköğrenimini Düsseldorf Üniversitesinde Tıp bölümünde devam ettiriyor, kardeşi Sefa Pamuk ise Aachen üniversitesinde Fizik bölümünde okuyor.Köln Konsolosluğunun üçüncü ödülünü alan Hasan Aslan Bonn Üniversitesi'nde Moleküler Tıp bölümünde okuyor.