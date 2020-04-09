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DHA DIŞ-Köln Merkez Camisi'nde ezan ilk kez dışarıdan okundu

Köln Merkez Camisi'nde ezan ilk kez dışarıdan okunduİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nden, akşam ezanı ilk kez dışardan okundu.

09.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:32
DHA DIŞ- Köln Merkez Camisi'nde ezan ilk kez dışarıdan okundu
İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nden, akşam ezanı ilk kez dışardan okundu.
Almanya'nın Köln kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınında Müslümanlara moral olması için, hükümetin de izniyle DİTİB'e bağlı Merkez Camisi'nde akşam ezanı dışarıdan okundu. Ezanı, din görevlisi Naci Şengün okudu.
'MORAL VE MOTİVASYON AMACIYLA İZİN VERİLDİ'
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci, virüsün etkilediği Müslümanlara moral olması için bu iznin verildiğini ifade etti. Demirci şöyle devam etti:
'Geçtiğimiz günlerde Köln kiliseleri, belediye ile irtibatlı bir şekilde kendi mensuplarına motivasyon verebilmek için her gün saat 19: 30'da kilise çanlarını çalmaya başladılar. Köln Belediye yetkilileri de bizlere bir yazı göndererek, salgın nedeniyle ibadethanelerin kapanması sürecinde kiliselerin dayanışma için çanlarını çaldırdıklarını, camilerde de bu zorlu süreçte Müslümanlara moral ve motivasyon amaçlı olarak dışardan duyulabilir şekilde ezan okunabileceğini, buna müsaade verdiklerini ilettiler. Bu izni verirken özellikle temas yasağının hala geçerli olduğunu ve cemaat ezanı duyduğunda caminin önünde veya içinde toplanılmaması gerektiğini bildirdiler. Bundan hareketle yasal çerçeveyi göz önünde bulundurarak komşularımızda huzursuzluk doğuracak bir aksiyondan, örneğin cami önünde toplanmak, ezan okunurken sokakta tekbir getirmek gibi hususlardan kaçınılmalı'
İnşaatı 2009 yılında başlayan Köln Merkez Cami Külliyesi, 29 Eylül 2018 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı resmi açılış töreninde dualarla ibadete açılmıştı. DHA DIŞ-Köln Merkez Camisi’nde ezan ilk kez dışarıdan okundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Köln, DHA, Güncel
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