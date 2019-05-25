DHA
DIŞ - Kolombiya
'da minibüs, sel sonrası caddede açılan dev çukura düştü
Kolombiya (DHA) ? Kolombiya'da telekomünikasyon firmasına ati bir minibüs, sel sonrası sürüklenerek, caddede oluşan dev çukura düştü. O anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
Kolombiya'nın kuzeyinde Barranquilla şehrinde şiddetli yağışlar sonrası bölgede çalışmakta olan bir telekomünikasyon firması çalışanları, sel sonrası çalıştıkları alanı terk etmek zorunda kaldı. Bir anda bastıran yağmur sonrası oluşan selde, işçilerin minibüsü sürüklenerek, caddede oluşan çukara düştü.
DHA
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Kaynak: DHA