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Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de sahneye çıkan rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti 21 kişi de yaralandı. Yaşanan olay sonrası rapçinin konserine devam etmesi de pes dedirtti.

23.08.2019 10:00
Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji, geçtiğimiz gün Cezayir'de konser verdi. Rapçinin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti. Binlerce kişinin geldiği konserde izdiham yaşandı ve 5 kişi hayatını kaybetti.

İZDİHAMDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.

KONSERE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.

Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti

Cezayir, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (7)
ESAD: Beyler sessiz lütfen
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PAŞALI: Cezayir''in gelecek Müslüm babası. ölümüne konsere gidenler var helal sana Rapçi
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MURO: Inan bana devam etmese konserde olanlar onu tefeye koyardilar aci ama gercek bu
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KUZEYİN ŞERİFİ: İDAM ŞART
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SADDAM HÜSEYİN: Ne diyon laaa
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