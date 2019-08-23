Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji, geçtiğimiz gün Cezayir'de konser verdi. Rapçinin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti. Binlerce kişinin geldiği konserde izdiham yaşandı ve 5 kişi hayatını kaybetti.

İZDİHAMDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.

KONSERE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.