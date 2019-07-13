13.07.2019 14:40
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DHA DIŞ ? Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

DHA DIŞ ? Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdıRusya, (DHA) - Rusya'da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.

DHA DIŞ ? Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı
Rusya, (DHA) - Rusya'da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.
Olay Novosibirsk şehrinde yaşandı. Alışveriş merkezinin otoparkında yer bulamayan sürücü, önünde biriyle konuşmak için durmakta olan otomobilin sürücüsüne devam etmesi için korna çaldı. Kornaya sinirlenen kadın sürücü otomobilinden inerek arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle saldırdı. Otomobilin camında çatlaklar meydana gelirken, otomobili zarar gören sürücü, kadın saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay anı araçtaki kameraya yansıdı. DHA DIŞ ? Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı
Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel

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