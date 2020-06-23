DHA DIŞ -Kosova'da eski Sırp askere savaş suçlarından verilen cezaya halkı sokağa döktü

Kosova'da eski Sırp askere savaş suçlarından verilen cezaya halkı sokağa döktüEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da mahkeme, eski bir Sırp askeri, 1999 Kosova Savaşı sırasında Prizren ve çevresinde sivillere yönelik savaş suçları işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapse mahkum etti.

23.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:14
DHA DIŞ - Kosova'da eski Sırp askere savaş suçlarından verilen cezaya halkı sokağa döktü
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da mahkeme, eski bir Sırp askeri, 1999 Kosova Savaşı sırasında Prizren ve çevresinde sivillere yönelik savaş suçları işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapse mahkum etti. Kurbanların aileleri mahkemenin itirazına tepki göstererek, polis araçlarına saldırdı.
Kosova'da mahkeme, eski bir Sırp askeri, 1999 Kosova Savaşı sırasında Prizren ve çevresinde sivillere yönelik savaş suçları işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapse mahkum etti. Darko Tasic adlı eski Sırp askerin Prizren Belediyesine bağlı Küçük Krusha (Krusha e Vogel) köyünde sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan, Tasic'in eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Polisi veya Sırp kuvvetlerinin yedek üyesi olarak beraberindeki diğer kişilerle 15-26 Mart 1999 tarihleri arasında iki ayrı maddeden suçlu bulunduğu, bunların "bazı mülklere askeri ihtiyaçlarla haklı neden göstermeksizin el konulması, yağma, yasa dışı ve kasıtlı olarak mülkün imha edilmesi ile kimliği belirsiz cesetleri yakıp Drin Nehri'ne atarak saygısızlık yapmak olduğu belirtildi.
KURBANLARIN AİLELERİ POLİSE SALDIRDI
Tasic'in cezanın infazında tutuklu bulunduğu sürenin de göz önünde bulundurulacağı kaydedildi.Mahkemenin kararına tepki gösteren kurbanların aileleri polis araçlarına saldırdı. DHA DIŞ -Kosova’da eski Sırp askere savaş suçlarından verilen cezaya halkı sokağa döktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kosova, DHA, Dünya, Güncel, Haber

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