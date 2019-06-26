26.06.2019 10:11
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DHA DIŞ- Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

DHA DIŞ- Kosta Rika

Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektrikler kesildi.
Deprem, Kosta Rika ile Panama sınırı arasında bulunan Corredores kantonunda, yerel saat ile 23.23'te meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektriklerin kesildiği, sokak lambalarının hasar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Deprem anında elektrik kesintisine dair görüntüler


- Rika
Kaynak: DHA
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