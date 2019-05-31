DHA DIŞ - Kremlin: Rusya ve Türkiye İdlib'de ateşkesin olmasından yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın İdlib'de teröristlerin ateşi kesmelerinin sağlanması gerektiğini düşündüğünü ve anlaşmalar gereğince bunun Türk tarafının sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşması sonucunda, gazetecilerin Moskova ve Ankara'nın açıklamalarında fikir ayrılıkları gözlemlediklerine dair yöneltilen soru üzerine, "Bu durumda fikir ayrılıklarından bahsetmek doğru olmaz. Gerçekten İdlib'de ateşkesin sağlanması gerek, teröristlerin sivil hedeflere ve ayrıca Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu yapılara ateş açmayı kesmeleri gerek" ifadesini kullandı.

Peskov, daha önce varılan anlaşmalara göre bundan Türkiye'nin sorumlu olduğunun altını çizerek, "Burada, tabii ki, Soçi'de varılan anlaşmalara göre bu Türkiye'nin sorumluluğunda. Tabii ki, Türk partnerlerimizin eylemleri ve Rusya ve Türkiye'nin bu hedeflere ulaşılmasına yönelik işbirliği büyük önem taşıyor" dedi.

Peskov, konuşmanın başta İdlib'i kapsadığının altını çizerek, "İlk olarak evet. Orada saldırıların geldiği terörist toplulukları var" dedi.

Kaynak: DHA

- Kaçmaz