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DHA DIŞ: Lavrov: Libya süreci bitmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

14.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:58DHA DIŞ: Lavrov: Libya süreci bitmedi

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'daki görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter'in çekildiği 'Libya anlaşmasına' dair soruya, "Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul'u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Lavrov'un konuşması (Konuya dair)

-Çeviri (ingilizce)  30'ncu saniyeden itibaren (Konuya dair)

-Lavrov'un konuşması (detay)

-Sir Lanka dışişleri bakanı ile ortak toplantıdan detay



Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

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