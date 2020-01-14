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Dha dış: lavrov: libya süreci bitmedi

DHA DIŞ: Lavrov: Libya süreci bitmediSri Lanka, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

14.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:13
DHA DIŞ: Lavrov: süreci bitmedi
Sri Lanka, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.
Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter'in çekildiği 'Libya anlaşmasına' dair soruya, 'Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul'u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek' dedi.
Dha dış: lavrov: libya süreci bitmedi

Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Libya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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