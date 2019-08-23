Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Londra'da 24 katlı apartmanda yangın

Londra'da 24 katlı apartmanda yangınİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da yüksek apartmanda yangın çıktı.

23.08.2019 15:02
DHA DIŞ- Londra'da 24 katlı apartmanda yangın
Londra'da 24 katlı apartmanda yangın
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da yüksek apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.
Yangın, başkent Londra'daki Notting Hill bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Kulesi apartmanında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
'DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI'
14 Haziran 2017'de aynı apartmanda çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988'den bu yana İngiltere'deki en ölümcül yangın olmuştu.
DHA DIŞ- Londra'da 24 katlı apartmanda yangın

İngiltere, Londra, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:51   Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması
15:50   (görüntülü) samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü
15:50   Çaycuma ADD ilk gençlerini Afyon Kocatepe Gençlik Kampı'na yolladı
15:50   (görüntülü) kazada ölen astsubay, malatya'da toprağa verildi
15:50   Karabük'te "Ata Planör Model Uçak" kursu
15:50   Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
15:50   Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine hazır