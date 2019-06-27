27.06.2019 13:05
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DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı

DHA DIŞ- Londra

Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Hindistan'ın şehrinden havalanan ve ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine uçuş yapan uçak, bomba ihbarı üzerine Londra'daki Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İngilitere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 'Eurofighter Typhoon' tipi jetin, bomba ihbarı yapılan uçağa Stansted Havalimanı'na kadar eşlik ettiği belirtildi.


- İngiltere
Kaynak: DHA
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