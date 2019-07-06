06.07.2019 16:12
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DHA DIŞ - Londra'daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

DHA DIŞ - Londra

– İngiltere'deki müzik festivalinde bir grup genç arasında kavga çıktı.

İngiltere'deki müzik festivalinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Bazı kızların da ayırmaya çalıştığı festivaldeki kavga anı kameralara yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Finsbury Park'ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali 'Wireless Festival'de bir grup erkek arasında kavga çıktı. Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti. Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde, bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darp edildiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Festivalde çıkan kavganın görüntüsü

-Erkeklerin birbirini yerde yumruklaması

-Ayağa kalkan erkeklerin birbirini yumruklayıp, tekmelemeye devam etmesi

-Bir grup kızın kavgayı ayırmaya çalışması

-Kavgaya karışan erkeklerden birinin, kavgayı ayırmaya çalışan kıza saldırması


Kaynak: DHA
İngiltere, Londra, kavga, Güncel

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