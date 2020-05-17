DHA DIŞ ' Los Angeles'ta yangın, 'Acil Durum' ilan edildi

DHA DIŞ ' Los Angeles'ta yangın, 'Acil Durum' ilan edildiABD, (DHA) - Los Angeles'ın merkezinde yangın meydana geldi, 250'nin üzerinde itfaiyeci yangına müdahale etti.

17.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:07

DHA DIŞ ' Los Angeles'ta yangın, 'Acil Durum' ilan edildi

ABD, (DHA) - Los Angeles'ın merkezinde yangın meydana geldi, 250'nin üzerinde itfaiyeci yangına müdahale etti. İtfaiye acil durum ilan etti, çevre binalara sıçrayan yangında 10 itfayeci yaralandı.

Los Angeles şehir merkezinde meydana gelen yangında, birden fazla bina yanarken yaklaşık 10 itfaiyeci yaralandı. East Boyd Caddesinden çıkan yangın için, Los Angeles İtfaiyesi LAFD 'acil durum' ilan etti. Henüz sebebi bilinmeyen yangın, hızla diğer binalara yayılırken 250'nin üzerindeki itfaiyeci yangına müdahale etti. İtfaiye tarafından verilen bilgiye göre, akşam saatlerinde patlama sesiyle başlayan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken yangının büyümesini önlenemedi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA DIŞ ’ Los Angeles’ta yangın, ’Acil Durum’ ilan edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Los Angeles, İtfaiye, DHA, Güncel, Haber

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