18.06.2019 17:58
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DHA DIŞ ? Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

DHA DIŞ ? Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndüMeksika, (DHA)- Lunaparkta bir kadın, bindiği 'sarkaç' isimli oyun makinesinden düştü.

DHA DIŞ ? Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü
Meksika, (DHA)- Lunaparkta bir kadın, bindiği 'sarkaç' isimli oyun makinesinden düştü. Oyun makinesi, kadına çarparak platformun arka tarafına fırlattı.
Olay, Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. 'Sarkaç' isimli oyun makinesine binen kadın, makinenin ters dönmesiyle aşağıya düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının ters şekilde duran oyun makinesinden düştüğü, ardından makinenin savrularak kadına çarptığı ve kadını makinenin bulunduğu platformun arka kısmına doğru fırlattığı görülüyor.
Yerel medya, emniyet kemerinin kopmasıyla kadının makineden düştüğünü; kazayı ise hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu. Ayrıca, söz konusu oyun makinesinin güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığının henüz belirlenemediği belirtildi.DHA DIŞ ? Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü
Kaynak: DHA
DHA, Güncel

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