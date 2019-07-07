07.07.2019 10:10
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti

DHA DIŞ- Macron, İran

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya uyumun zayıfladığını ve buna bağlı gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.
Daha önce Macron'un ofisinden yapılan başka bir açıklamada, Macron'un, İran ve İran Nükleer Anlaşması taraflarıyla diyalog halinde olma sözü verdiği belirtilmişti.


- Fransa
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Fransa, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00   - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: "Çin'le İlişkilerimiz Daha İleri Seviyelere Gelmeliydi"-...
11:00   Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
11:00   Kazdağları rampaları "tüneller"le kolay aşılacak
10:59   Trakya "Birlik" oldu, başarısı sınırları aştı
10:58   Bodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölü
10:58   Bursa'da gürültü cinayetine ceza yağdı -(ARŞİV)
10:57   İskenderun konserlerle coşuyor