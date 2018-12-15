Dha Dış - Macron, Strasbourg Polisini Tebrik Etti, Vatandaşlarla Görüştü

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:33

– Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg kentinde 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen saldırganın polis tarafından öldürülmesinin ardından, kente giderek polisi ve yetkilileri tebrik etti, vatandaşlar ile buluştu.Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Strasbourg kentinde 4 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen 'Cherif Chekkat'ın polis tarafından öldürüldüğü haberlerinin ardından, Macron bölgedeki Noel Pazarı'nı ziyaret etti.Resmi Twitter hesabında paylaşılan görüntülerde Macron'un polisle ve bölge halkıyla görüştüğü yer alırken Macron, şu ifadeleri kullandı:"Polis, asker, itfaiyeciler. Şahsım ve ülkemiz adına size minnetlerimi sunuyorum. Hizmetiniz, bağlılığınız ve cesaretiniz için size teşekkür ederim. Zor bir dönemde bir aradayız, korkuyu reddediyoruz."EYLEMLER SÜRERKEN MACRON PROTESTO EDİLMİŞTİMacron, sarı yelekliler eylemleri sırasında yaptığı ziyaretlerde halk tarafından protesto edilmiş, bazı noktalarda ise koruma araçları ile adeta kaçarcasına bölgeayi terk etmek zorunda kalmıştı.SARI YELEKLİLER: "SALDIRIDA MAKSAT GÜNDEM DEĞİŞTİRME"Strasbourg saldırısının etkileri sürerken, ülke genelinde 17 Kasım'da baş gösteren 'sarı yelekliler' eylemleri de devam ediyor. Strasbourg saldırısına dair 'sarı yelekliler'; söz konusu saldırının ardında gündemi değiştirme çabalarının yattığını ileri sürüyor.SARI YELEKLİLER BUGÜN DE SOKAKTA OLACAKMacron'un geçen hafta 'bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğu fakat servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğine' ilişkin açıklamalarının ardından Fransa basınında Belçika, Fransa ve Hollanda'da bugün 'sarı yelekliler' eylemlerinin devam edeceği belirtildi. Fransa Emniyet Müdür Michael Delpuech, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada 8 bini Paris'te olmak üzere bugünkü eylemler için Fransa genelinde binlerce polisin görev alacağını söyledi. Polislerin ana görevinin eylemcilerin cumhurbaşkanlığı sarayına ulaşmalarını engellemek olduğunu belirten Delpuech, "En kötü senaryolar için hazırlıklı olmalıyız" dedi.Görüntü dökümü:Macron ve Strasbourg polisinin konuşmalarıMacron'un bölge halkıyla bir araya gelmesi