06.07.2019 10:04
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DHA DIŞ ? Malezya'da yangın 7 itfaiye görevlisi yaralandı

DHA DIŞ ? Malezya'da yangın 7 itfaiye görevlisi yaralandıMalezya,(DHA) ? Malezya'da 3 fabrikada yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi.

DHA DIŞ ? Malezya'da yangın 7 itfaiye görevlisi yaralandı
Malezya,(DHA) ? Malezya'da 3 fabrikada yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi. Yangına müdahale eden 7 itfaiye görevlisi yaralandı.
Yangın, Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Pulau Indah adasında bulunan 3 fabrikada çıktı. Yangının sebebi bilinmezken, yangına müdahale etmek için olay yerine gelen 7 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangın sonucunda art arda patlamalar meydana gelirken, olay anı saniye saniye görüntülendi. Yetkililer, yangının yayılmadan kontrol altına alındığını bildirdi. DHA DIŞ ? Malezya'da yangın 7 itfaiye görevlisi yaralandı
Kaynak: DHA
Malezya, İtfaiye, DHA, Güncel

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