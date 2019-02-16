16 Şubat 2019, 14:28
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Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı

Malezya'da bir hırsız asansöre binen kadını tekme tokat dövüp çantasını alıp kaçtı. Uzun süre hırsız tarafından darp edilen talihsiz kadın çantasını almak için uğraştıysa da başarılı olamadı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Bir gazetecinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler büyük tepki toplarken, kamera kayıtlarını izleyen güvenlik güçleri gözü dönmüş hırsızı arama çalışmalarına başladı.

ASANSÖRDE KADINI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da meydana gelen olayda, tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hırsızın bir duvar kenarında beklediği ve elinde çantası bulunan kadının peşinden asansöre girdiği görülüyor. Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bir kenarda bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor.

TALİHSİZ KADIN YERE YIĞILDI

Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan hırsız, bir yandan da tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan çantanın içindeki para ve kartları alıyor; çantayı atıp koşarak kaçıyor.

GÖRÜNTÜLERİ GAZETECİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis,Malezya
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
ÜLKESINI SÖZDE DEGIL ÖZDE SEVEN: balik bastan kokarmis böyle ülkeye böyle vatandas ne bekliyordunuz yani iyiki hesapta müslüman ülkesiyiz yoksa birde inege heykele maymuna tapan olsaydik yanmistik bizi kiskanan avrupa ülkelerine bir bakin politikacilar basbakan cm. baskani icin yollar kapatilir halk magdur edilip hürriyetleri kisitlanirmi acaba cankurtaranin dahi gecmesine izin vermeyerek bir vatandasin hayatini tehlikeye sokan bu yollari kapatan görevlilerin emri verenlerin basina ne gelirdi görevde kalabilirlermiydi dersiniz
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VATANDAS: yine vicdanlıymış bizim ülkedekiler tecavüz etmeden bırakmıyor
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ADANALI: Iyiki hlrslzlgln anlmadlgl bir ülkede yaşıyoruz kapkaç ne demek.?
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HA HAA: muslumandir kesin
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