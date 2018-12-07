07 Aralık 2018, 11:35
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Dha Dış - Markete Giren Kedileri Gören Kadın Çalışanın Yaşadığı Korku, İzleyenleri Tebessüm...

Dha Dış - Markete Giren Kedileri Gören Kadın Çalışanın Yaşadığı Korku, İzleyenleri Tebessüm...

Dha DIŞ - Markete giren kedileri gören kadın çalışanın yaşadığı korku, izleyenleri tebessüm ettiriyorGüney Afrika (DHA) - Güney Afrika'da bir süpermarkete giren kediler kadının çalışana büyük korku yaşamasına neden oldu.

Dha DIŞ - Markete giren kedileri gören kadın çalışanın yaşadığı korku, izleyenleri tebessüm ettiriyor

Güney Afrika (DHA) - Güney Afrika'da bir süpermarkete giren kediler kadının çalışana büyük korku yaşamasına neden oldu. İki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, bir erkek çalışan, kadın çalışana kedilerin markete girdiğini söylüyor. Kedilerin üzeri doğru geldiğini gören kadın çalışan ise ne yapacağını şaşırıyor. Panikle yerinde zıplayan kadın önce bir yerlere saklanmaya çalışıyor ancak bir yer bulamayınca son çare tezgahın üzerine zıplıyor. Tezgahın üstünde adeta siper alarak kedilerin kaçışını izleyen kadının yaşadığı büyük, marketin kamerasınca kaydedildi..
07 Aralık 2018 Cuma 11:35