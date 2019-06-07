DHA DIŞ – Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli bir ailenin evine saldırdı

Batı Şeria 'da maskeli İsrailli bir grup yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladıktan sonra evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı.

Olay, Batı Şeria'da bulunan Kufr Yasuf bölgesinde meydana geldi. Ondan fazla maskeli İsrailli yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladı ve evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin evin önüne yaklaştıkları; yerden aldıkları taş ve diğer sert cisimleri Filistinli ailenin evine doğru fırlattıkları; evin önünde park halinde olan aracın da camlarını kırdıkları görüldü.

Yerel medya, evin ve aracın hasar aldığını ve maskeli saldırganların aracı ateşe vermeye çalıştıklarını duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun saldırıyı teyit ettiğini ve konuya dair soruşturma başlattığını yazdı.

İsrailli yerleşimciler, bundan önce de çoğu kez İsrailli askerlerin nezaretinde benzeri eylemleri gerçekleştiriyordu. Filistinli ailelerin bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayarak bölgeyi adım adım işgal ederek; terk edilen alanlara İsrailli ailelerin yerleştirilmesi sağlanıyor.

Saldırıya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Maskeli grubun evin önüne gelme anı

-Yerden aldıkları taş ve sert cisimleri fırlatan saldırganlar

-Aracın camlarını taş atarak kırma anları

Kaynak: DHA

- Filistin