28.06.2019 12:47
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Meksika'da yarışta feci kaza 1 ölü, 4 yaralı

Meksika'da yarışta feci kaza 1 ölü, 4 yaralıMeksika, (DHA)- Meksika'da bir festival kapsamında düzenlenen yarışta takla atıp, yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandı.

DHA DIŞ- Meksika 'da yarışta feci kaza 1 ölü, 4 yaralı
Meksika, (DHA)- Meksika'da bir festival kapsamında düzenlenen yarışta takla atıp, yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
'Kaza, Puebla şehrinde düzenlenen 'Feria del Buen Queso' festivali kapsamında yapılan bir yarışta meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı ve yol kenarında bulunan beton duvara çarparak yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandığı görüldü. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken; 4 kişi ise yaralandı.
Festival kapsamında yapılacak diğer etkinlikler ise kaza nedeniyle iptal edildi.DHA DIŞ- Meksika'da yarışta feci kaza 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA
DHA , ölü , öldü , kaza , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16 Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz kurslarına katılıyor
14:16 Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
14:16 "Yerinden Olmus¸ Mu¨lteciler İc¸in Kapsamlı Rehberlik" projesi
14:15 Sosyal Çalışma programı
14:15 Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
14:14 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
14:14 DHA YURT BÜLTENİ -12