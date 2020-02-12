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DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

12.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:20DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti 'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

NATO Karargahı'nda görevli personelle bir araya gelen Bakan Akar, herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret etti. Bakan Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bakan Akar, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumları öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Akar'ın Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyareti

-Bakanın merkeze girişi



Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: DHA

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