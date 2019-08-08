Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu

Yeni Zelanda'da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halindeki uyuşturucu, bir sahil kasabasının kıyısına vurdu.

08.08.2019 10:48 DHA DIŞ - Milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu
Yeni Zelanda'da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halindeki uyuşturucu, bir sahil kasabasının kıyısına vurdu. Sahildeki uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti.
Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu.

Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 Milyon Dolar olduğunu belirterek; daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.



Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:07   Hakkari'de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi
11:07   (Özel) Kurbanlığı yere yatırmanın kolay yolunu öğrendiler
11:07   Başkan Büyükakın, başarılı öğrencilerle buluştu
11:07   Linet ve Rubato'dan Harbiye çıkarması!
11:07   Botan Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
11:07   BURSA SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
11:06   Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor