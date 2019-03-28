Dha Dış - Mogadişu'da Son Bir Haftada 8'inci Saldırı: 11 Ölü, 16 Yaralı

Kaynak: DHA

– Somali'de bir restoranın önünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada, 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.?11 ÖLÜ, 16 YARALIPatlama yerel saatle 14: 00'te başkent Mogadişu'da Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerindeki 'Bilsan' isimli bir restoranın önünde meydana geldi. Bomba yüklü aracın patlaması sonrası çoğunluğu restorandaki müşteriler olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırıda 16 kişinin de yaralandığını; yaralıların ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldıklarını duyurdu.BİR HAFTADA 8 SALDIRIYerel medya, başkent Mogadişu'da sadece son bir haftada 8 saldırı meydana geldiğini patlamalarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Yerel basın, 21 Mart'ta patlayan bir aracın bir mühendisin ölümüne neden olduğunu; 23 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini; yine aynı gün 2 kişinin bir başka bölgedeki patlamada öldüğünü; 25 Mart'taki bomba yüklü bir araçla yapılan saldırıda bir üniversite görevlisinin öldüğünü; 26 Mart'ta yine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini; dün meydana gelen bir patlamada ise bir kişinin öldüğünü yazdı.Görüntü Dökümü-------------------Patlama sonrası görüntüler