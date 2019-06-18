18.06.2019 11:27
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DHA DIŞ – Moskova'da kiliseden tarihi eser hırsızlığına 4 gözaltı

DHA DIŞ – Moskova

Rusya'da beş ay önce Ortodoks kilisesine girerek tarihi eserleri çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.

Rusya'da beş ay önce Ortodoks kilisesine girerek tarihi eserleri çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.
Olay, 29 Ocak'ta Moskova'nın Ramensky bölgesindeki Krivtsy kasabasında bulunan Ortodoks kilisesinde meydana geldi. Kiliseye kapı kilidini kırarak ve alarmı devre dışı bırakarak giren hırsızlar 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait tarihi eserleri çalıp, sütunlara da zarar verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında biri daha önceden sabıkalı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik birimleri, çalınan eserler arasında bulunan ve 19'uncu yüzyıla ait olduğu belirtilen 'St. Sergius of Radonezh' eserinin, hırsızlık olayından 9 gün sonra ele geçirildiğini belirtirken, 'Savior the Almighty', 'The Holy Mother of God', 'Theodore Stratilatus', 'St. Spyridon of Trimifunts' isimli tarihi eserlerin de ele geçirildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Polisin baskın anı
-Soyguncuların görüntüleri
-Polisin ele geçirdiği tarihi eserlerin görüntüsü


- Rusya
Kaynak: DHA
Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel

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