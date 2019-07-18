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DHA DIŞ- Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptıABD, (DHA)- ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.

18.07.2019 13:57
Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
ABD, (DHA)- ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olay Maryland eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı. Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi. DHA DIŞ- Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

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