DHA DIŞ MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarının katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi.

Ayrıca, tatbikata ilişkin görüntü paylaşıldı.