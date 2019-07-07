07.07.2019 16:20
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DHA DIŞ- Netanyahu: Avrupa'yı İran'a yaptırım uygulamaya çağırıyorum

DHA DIŞ- Netanyahu: Avrupa

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini aşmasını 'tehlikeli' olarak yorumladı ve Avrupa'ya İran'a yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini aşmasını 'tehlikeli' olarak yorumladı ve Avrupa'ya İran'a yaptırım uygulama çağrısı yaptı.
Netanyahu, İran'ın, ABD'nin yaptırımlarına rağmen, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dilediği seviye ve miktarda artırmaya hazır olduğunu söyledi ve "İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (UNSC) limitlerini aşıyor. Anlaşmaya imza atan Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya'ya İran'a yaptırım uygulama çağrısı yapıyorum" dedi.


- İsrail
Kaynak: DHA
İsrail, Avrupa, İran, Güncel

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