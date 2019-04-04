04 Nisan 2019, 12:11
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Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Putin'in uçaktan inmesi

Heyetlerarası görüşmeden fotoğraf İsrail, Moskova, Vladimir Putin, Güncel
Kaynak: DHA