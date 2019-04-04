Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile görüşmek üzere Moskova
'ya geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı
'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye
, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Putin'in uçaktan inmesi
Heyetlerarası görüşmeden fotoğraf
İsrail, Moskova, Vladimir Putin, Güncel
Kaynak: DHA