DHA DIŞ – Nijerya'da petrol boru hattında yangın: 2 ölü

Nijerya
'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği iddia edildi.
Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesindeki petrol boru hattında çıktı. Yerel medya, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin, bölgedeki petrol hırsızlarının olabileceği iddia edildi.
Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yangının farklı açılardan görüntüleri
- Nijerya