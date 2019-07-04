04.07.2019 11:03
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DHA DIŞ – Nijerya'da petrol boru hattında yangın: 2 ölü

DHA DIŞ – Nijerya

Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü.

Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği iddia edildi.
Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesindeki petrol boru hattında çıktı. Yerel medya, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin, bölgedeki petrol hırsızlarının olabileceği iddia edildi.
Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Yangının farklı açılardan görüntüleri


- Nijerya
Kaynak: DHA
Nijerya, Güncel

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