Dha Dış - Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı

Kaynak: DHA

Taner Tüzün, Nürnberg, (DHA ) - Almanya'nın Nürnberg kentinde 46'ncısı düzenlenen Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (IWA 2019) kapılarını iş insanlarının ziyaretine açtı. 13 Mart tarihine kadar sürecek fuarın resmi açılışını Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann ve Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly yaptı. Resmi açılışa, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Nürnberg Başkonsolos yardımcısı Selçuk Eke de katıldı. Yavuz Kül, daha sonra Türk firmalarını ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.TÜRKİYE 105 FİRMA İLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI121 ülkeden bin 500 firmanın yer aldığı fuarda, Türkiye bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak, fuarda 105 firma ile yer aldı. Fuarı sadece, ticari iş insanları gezebiliyor. Bu yıl 50 bin ziyaretçi bekleniyor.TÜFEK VE DİPÇİK TASLAKLARIMIZ İLGİ ODAĞIFuarda, tabanca, tüfek, mermi gibi silah sanayi ürünlerinin yanı sıra; Doğu Anadolu'da yetişen ceviz ağacından yapılan dipçik taslakları da ilgi gördü. Alaeddin Özdemir Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, dipçiklerin, ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden imal edildiğini, yıllar boyu dayanıklılığını koruduğunu ve dünya çapında büyük talep gördüğünü söyledi.Hatsan firmasını ziyaret eden Başkonsolos Yavuz Kül, firma sorumlusu Hüseyin Ferhan Güna'dan bilgi aldı.Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargosu ile birlikte ülkemizde savunma sanayi alanında vakıflar kurulduğunu ve bu alanda yapılan yatırımların meyvesini almaya başladığımızı belirten Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği yetkilileri, bir dönem ithal eden ülke konumundayken, artık ihraç eden ülke konumuna geldiğimizi, av tüfekleri ve savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihracatının 2018 yılında 2 milyar 35 milyon Dolar olduğunu belirtti.FUARDA NELER YER ALDIFuar'da, avcılık, silah, kamp ve spor malzemeleri ana ürün grubunda, ateşli silahlar ve aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, mühimmat ve çeşitleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri, optik aletler yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Genel görüntü-Türk firmaları-Mustafa Özdemir'in konuşması-Başkonsolos Yavuz Kül, Hatsan firmasını ziyaret ediyor