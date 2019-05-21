Dha Dış ? Ödünç Aldığı Ferrari ile Kaza Yaptırdı, O Anlar Kamerada

Kaynak: DHA

Dha DIŞ ? Ödünç aldığı Ferrari ile kaza yaptırdı, o anlar kameradaÇin (DHA) ? Çin'de 80 yaşındaki adam, arkadaşından ödünç aldığı Ferrari marka araçla yolda hız yapınca aracın kontrolünü yitirdi. Yaşlı sürücü, çarptığı bir otomobilin yoldan çıkarak takla atmasına neden oldu. Meydana gelen kaza, trafik kameralarınca kaydedildi.Kaza, Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde bulunan Wuijang bölgesinde meydana geldi. Arkadaşının yaklaşık 630 bin Dolar değerindeki Ferrari marka aracını ödünç aldığı belirtilen 80 yaşındaki bir adam, şehir içi yolda hızlanmaya başladığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Trafik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Ferrari marka aracın aniden hızlandığı; sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritteki bir araca vurarak diğer aracı kontrolden çıkardığı görüldü. Kontrolden çıkan diğer araç, yolun sol tarafında park halinde araçlara çarparak yan döndü.Yerel medya, kontrolden çıkan diğer araçta bulunan bir kişinin yaralandığını; 630 bin Dolar değerindeki Ferrari marka aracın ise hasar gördüğü ve hava yastıklarının patladığını duyurdu. Ferrari marka aracın sürücüsünün 80 yaşında olduğu belirtildi.