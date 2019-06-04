04.06.2019 14:52
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DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale

Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahaleMeksika (DHA) ? Meksika'da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı.

DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale
Meksika (DHA) ? Meksika'da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı.
Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, iki öğrencinin kavga ettiği görülüyor. Kavga eden öğrenciler birbirlerini yumruklayıp, tekme atıyor. Öğrencilerin kavga ettiğini gören bir öğretmen ise hemen öğrencilerin yanına giderek onlara kemerle vurarak, öğrencileri ayırıyor. DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale
Kaynak: DHA
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