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DHA DIŞ- Otobanda otomobilin kaputu uçunca…

Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı.

19.08.2019 12:42 DHA DIŞ- Otobanda otomobilin kaputu uçunca…
Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. O anlar, otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin'in Guangdong bölgesindeki Foshan şehrinde meydana geldi. Otobanda yüksek hızla seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kaputun uçarak otomobilin ön camına çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü kadının ise korkuyla çığlık attığı duyuluyor.

Görüntü Dökümü
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-Otobandaki otomobillerin görüntüsü
-Uçan kaput
-Kaputun ön cama çarpma anı
-Kadının çığlık atması



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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