01.07.2019 11:52
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DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı

DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı

Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı.

Hindistan 'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.
Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaplanın motosikleti kovalama anı
-Yaşanan panik anları


- Ayaz
Kaynak: DHA
hindistan , Güncel

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