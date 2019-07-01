01.07.2019 13:50
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DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı

Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladıVahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı.

DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan 'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.
Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi.DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
Kaynak: DHA
Hindistan , DHA , Güncel

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