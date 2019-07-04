04.07.2019 12:42
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DHA DIŞ - Oyun bağımlısının öfke nöbeti kamerada

DHA DIŞ - Oyun bağımlısının öfke nöbeti kamerada

İspanya'da Marcos Barragan isminde bir 'e-spor' oyuncusu sosyal medyada canlı yayın yaparken odasına girerek klima ayarını değiştiren annesine hakaretler savurdu.

İspanya'da Marcos Barragan isminde bir 'e-spor' oyuncusu sosyal medyada canlı yayın yaparken odasına girerek klima ayarını değiştiren annesine hakaretler savurdu.
Olay, İspanya'da yaşayan ve 'e-spor' oyuncusu olan Marcos Barragan'ın evinde meydana geldi. Odaya girerek yanlışlıkla klimanın ayarını 'sıcak hava' olarak değiştiren ve canlı yayını bölen annesine tepki gösteren Barragan, önce annesine bağırdı, daha sonra odasında bulunan şişme kum torbasına beyzbol sopasıyla vurdu. Görüntülerde, Barragan'ın çok sinirli olduğu görüldü.
Barragan'ın takipçileri annesine karşı hareketlerinden dolayı sosyal medya üzerinden Barragan'ı eleştirdi. Eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren Barragan, dışarıdan farklı görünüyor gibi olsa da annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü
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-Barragan'ın annesinin odaya girmesi
-Barragan'ın annesine bir şeyler söylemesi
-Ayağa kalkarak annesi ile tartışması
-Oturup aniden tekrar ayağa kalkan Barragan
-Şişme kum torbasına yumruk atması
-Yere düşen şişme kum torbasına beyzbol sopası ile vurması


- İspanya
Kaynak: DHA
İspanya, Güncel

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