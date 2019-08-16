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DHA DIŞ- Pakistan'da camide patlama En az 4 ölü, 15 yaralı

Pakistan'da camide patlama En az 4 ölü, 15 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

16.08.2019 15:15
DHA DIŞ- Pakistan'da camide patlama En az 4 ölü, 15 yaralı
Pakistan'da camide patlama En az 4 ölü, 15 yaralı
Pakistan, (DHA)- Pakistan'da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Pakistan'ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.
DHA DIŞ- Pakistan'da camide patlama En az 4 ölü, 15 yaralı

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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