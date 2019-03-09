09 Mart 2019, 11:58
»»

Dha Dış – Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü

Dha Dış – Pakistan

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Patlama sonrası yaşanan tesisten görüntüler

Farklı açılardan görüntüler Pakistan, Güncel
Kaynak: DHA