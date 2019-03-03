Dha Dış - Pakistan'da Ticari Uçuşlar Geçici Bir Süreliğine Yeniden Başladı

Kaynak: DHA

– Pakistan'ın Lahor kentinde yer alan Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı'nda geçici bir süreliğine ticari uçuşlar yeniden başladı.Pakistan ve Hindistan arasında geçen haftalarda başlayan karşılıklı hava saldırılarının ardından iki ülkenin çeşitli havalimanlarında iç ve uluslararası uçuşlar, askeri müdahale endişeleri sebebiyle durdurulmuştu. Hindistan'a ait bir uçağın Pakistan'daki bir terör bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından Hint basını Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurmuştu.İki ülke arasındaki gerilimler devam ederken, Gilgit-Baltistan ve Pencap bölgelerindeki havalimanlarının Pazartesi günü öğle saatlerinde yeniden operasyonlarına başlaması bekleniyor.