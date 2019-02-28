Dha Dış - Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Gerilimi Azaltacaksa Pilotu Teslim Edebiliriz"

Kaynak: DHA

– Pakistan'da yayın yapan GEO TV'ye konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile gerilimi düşürmeye yardımcı olacaksa, gözaltına alınan pilotu teslim edebileceklerini söyledi.14 Şubat'ta Keşmir'in Pulwama bölgesinde Hint askerlerine yönelik düzenlenen saldırıya dair dosyanın kendisine yeni ulaştığını söyleyen Kureyşi, "Henüz dosyayı inceleme şansım olması. Geçen akşam, kabine toplantısında parlamento liderleriyle kısa bir konuşma yaptık. Birleşik bir oturum yapılacak ve belirtmek isterim ki dosyayı açık bir yürekle inceleyeceğiz. Hindistan'ın dosyayı daha önce göndermiş olmasını dilerdim. İlk önce saldırı düzenleyip daha sonra dosyayı gönderdiler. Eğer ilk dosyayı göndermiş ve Pakistan'ın cevabını beklemiş olsalardı, saldırıya gerek kalmazdı. Eğer gerilimi azaltacaksa pilotu teslim edebiliriz. Pakistan bunu düşünmeye hazır. Tüm olumlu adımlar için hazırız."Ayrıca Kureyşi açıklamasında, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda konuşmaya ve barış çağrısını bir adım öteye taşımaya hazır olduğunu belirtti.